رئيس الأرجنتين يتوسل إلى ميسي لـ مغادرة برشلونة !

المواطن - محمد سمعه

توسل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز إلى مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، لمغادرة النادي الكتالوني والعودة إلى الدوري الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

رئيس الأرجنتين يُحدد وجهة ميسي المقبلة

وتحدث فيرنانديز في تصريحات إعلامية قائلًا بأنه يتمنى رؤية النجم الأرجنتيني لاعبًا في صفوف فريق نيو ويلز أولد بويز الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة، وهو النادي الذي بدأ فيه نجم برشلونة ممارسة كرة القدم قبل السفر إلى إسبانيا.

وفي وقت سابق، وجهت رابطة الدوري الإسباني الممتاز ” لا ليجا” صدمة مُدوية للنجم الأرجنتيني وذلك بعد أن طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وكان النجم الأرجنتيني تقدم بطلب لإدارة برشلونة بالرحيل، بعد الخروج من موسم 2019/2020 بدون التتويج بأي بطولة كما أن اللاعب أراد الرحيل بسبب استمرار إدارة جوزيب بارتوميو في عملها داخل النادي.

رابطة الليجا تصدم نجم برشلونة

وتضامنت رابطة الدوري الإسباني مع نادي برشلونة رافضة طلب النجم الأرجنتيني ميسي بمغادرة برشلونة وذلك بسبب أن البند الذي يسمح له بالرحيل بالمجان، انتهت صلاحيته في يونيو الماضي.

وأكدت رابطة الليجا على أن رحيل اللاعب الأرجنتيني عن برشلونة، سيكون في حالة نجح أي نادٍ في دفع 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.







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