‎الرئيسية
الرياضة
رد نايف هزازي الناري على مهاجميه بسبب فيديو الهلال
أشاد ببيئة العمل في النادي

رد نايف هزازي الناري على مهاجميه بسبب فيديو الهلال

2020/08/31
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
218
0
طباعة
رد نايف هزازي الناري على مهاجميه بسبب فيديو الهلال اللاعب نايف هزازي يتحدث عن الهلال
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 نايف هزازي يُشيد ببيئة الهلال
2 الأندية التي لعب لها هزازي

وجّه اللاعب نايف هزازي لاعب نادي العدالة، رسالة نارية لمهاجميه وذلك بعد نشره لـ فيديو أشاد به بعمل نادي الهلال المُتوج مؤخرًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نايف هزازي يُشيد ببيئة الهلال

وقال هزازي من خلال مقطع فيديو نُشر له عبر حسابه في Snap Chat : “لقد أبهرني وداع كارلوس إدواردو والممر الشرفي المعمول له، حقيقة الهلال بيئة صحيحة لممارسة كرة القدم، وأدعو لـ الهلال بالتوفيق بالبطولات والمزيد من النجاحات”.

نايف هزازي

وأضاف لاعب العدالة: “لا يطلع لي الفئة المحجورة مثلك وتقول تلمح للانتقال لـ لهلال خلوكم محجورين”.

وكان الهلال حقق لقب الدوري بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف، في الجولة الثامنة والعشرين أول أمس السبت، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود” في الرياض.

يذكر أن نايف هزازي كان سجل الهدف الأول لنادي العدالة، في شباك فريق الرائد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

الأندية التي لعب لها هزازي

وسبق لـ هزازي أن لعب في صفوف العديد من الأندية مثل الاتحاد والنصر وفريق أُحد.

وحقق الفريق الهلالي لقب الدوري رقم 16 له، وذلك بعد الفوز بالدوري موسم 2019/2020 بفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر.



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :