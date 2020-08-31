رد نايف هزازي الناري على مهاجميه بسبب فيديو الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب نايف هزازي لاعب نادي العدالة، رسالة نارية لمهاجميه وذلك بعد نشره لـ فيديو أشاد به بعمل نادي الهلال المُتوج مؤخرًا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعب #النصر السابق نايف هزازي :-

ابهرني وداع كارلوس إدواردو والممر الشرفي المعمول له ، حقيقه #الهلال بيئه كرة قدم صحيح ، ادعوا للهلال بالتوفيق بالبطولات والمزيد من النجاحات ، لايطلع لي الفئة المحجوره ذيك وتقول تلمح للهلال خلوكم محجورين 🤩😂 pic.twitter.com/XJeAgjMysH — محمد السـبيعي (@kng_503) August 31, 2020

نايف هزازي يُشيد ببيئة الهلال

وقال هزازي من خلال مقطع فيديو نُشر له عبر حسابه في Snap Chat : “لقد أبهرني وداع كارلوس إدواردو والممر الشرفي المعمول له، حقيقة الهلال بيئة صحيحة لممارسة كرة القدم، وأدعو لـ الهلال بالتوفيق بالبطولات والمزيد من النجاحات”.

وأضاف لاعب العدالة: “لا يطلع لي الفئة المحجورة مثلك وتقول تلمح للانتقال لـ لهلال خلوكم محجورين”.

وكان الهلال حقق لقب الدوري بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف، في الجولة الثامنة والعشرين أول أمس السبت، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود” في الرياض.

يذكر أن نايف هزازي كان سجل الهدف الأول لنادي العدالة، في شباك فريق الرائد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

الأندية التي لعب لها هزازي

وسبق لـ هزازي أن لعب في صفوف العديد من الأندية مثل الاتحاد والنصر وفريق أُحد.

وحقق الفريق الهلالي لقب الدوري رقم 16 له، وذلك بعد الفوز بالدوري موسم 2019/2020 بفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر.







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