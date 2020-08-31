ما هي حظوظ الاتحاد بالبقاء في حال خسر من النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد للفوز في آخر جولتين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك للبقاء في دوري المحترفين بالموسم الجديد 2020/2021.

موعد لقاء الاتحاد ضد النصر

وستكون المواجهة المقبلة للعميد ضد نادي النصر، حيث تُقام المباراة يوم الجمعة المقبلة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وفي حال خسر العميد من نادي النصر، فتُوجد 3 سيناريوهات لبقاء نمر جدة في الدوري حتى في حال خسارته من نادي النصر وهي: “انتصار التعاون على الفتح وخسارة الحزم ضد الشباب، و تعادل نادي ضمك أو خسارته ضد الاتفاق”.

العميد بالمركز الحادي عشر

ويحتل العميد حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة.

وفي وقت سابق، أشاد الناقد الرياضي موسى المحياني بأداء نادي الاتحاد ضد الفتح، مؤكدًا أنه خالف التوقعات وظهر بشكل جيد، رغم استكماله المباراة بـ10 لاعبين.

وقال موسى المحياني: “ألف مبروك العميد هزم أشياء كثيرة.. هزم التوقعات والطرد وأداء بطولي.. سعود عبدالحميد ثاني هدف يصنعه وكنا ننتقده على عدم فاعليته بالهجوم”.

وتابع المحياني خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “الفتح كان الطرف الأفضل في المباراة بالشوط الأول.. وأحبط في الشوط الثاني”.

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