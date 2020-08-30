وحشية الشرطة ضد جاكوب بليك تشعل المظاهرات الأمريكية والفوضى مجددًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

شهدت الولايات المتحدة انتفاضة أخرى للأمريكيين؛ حيث تجمع مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض؛ اعتراضًا على تعامل الشرطة بوحشية مع المواطن الأفرو أمريكي، جاكوب بليك.

واندلعت الفوضى خارج البيت الأبيض بعد ليلة أخرى من احتجاجات حركة حياة السود مهمة BLM التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وضربهم بالرصاص المطاطي وتفجير القنابل الصوتية.

ويرفض المحتجون وحشية الشرطة والظلم العنصري حيث أطلق رجل شرطة 7 رصاصات على جايكوب بليك من ظهره أمام أولاده، وسار المتظاهرون نحو البيت الأبيض وهم يهتفون: لا للشرطة ولا للفاشيين.

وتفاقمت التوترات بين المتظاهرين وسلطات إنفاذ القانون، حيث بدأ ضباط شرطة في ارتداء ملابس مكافحة الشغب ومهاجمة المتظاهرين لإخراجهم من المنطقة، مستخدمين قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل واستخدام متفجرات صغيرة لتفريق الحشود.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين ردوا على ذلك بضرب الشرطة والتقط بعضهم عبوات الغاز المسيل للدموع من الأرض ورميها على الشرطة.

ثم اتخذت المواجهة منعطفًا عنيفًا حيث بدأ رجال الشرطة في إطلاق الرصاص المطاطي على الحشد، مما أدى إلى إصابة المتظاهرين والصحفيين.

ويُعد هذا الاحتجاج في واشنطن مجرد واحد من عدة مظاهرات شهدتها البلاد ضد وحشية الشرطة والعنصرية وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من وفاة جورج فلويد في مينيابوليس.

وعلى غرار مظاهرات فلويد، شهدت الموجة الثانية من الاحتجاجات أعمال النهب والتخريب التي طغت على الاحتجاجات السلمية.

ما هي قضية جاكوب بليك؟

أُصيب المواطن الأفروأمريكي جاكوب بليك، بـ 7 رصاصات في ظهره من قبل أحد ضباط الشرطة الأمريكية، ولم يشفع له وجود أطفاله وزوجته أمامه، حيث أشارت التقارير المحلية إلى أن أطفاله الثلاثة كانوا داخل سيارة الدفع الرباعي وشاهدوا والدهم يُقتل بالرصاص.

وقال العديد من الشهود إن بليك كان يحاول فض شجار بين امرأتين خارج منزل مجاور، وقبل اللجوء إلى إطلاق النار، حاولت الشرطة إخضاع بليك باستخدام صاعق كهربائي، ولكن دون جدوى.

وأصيب بليك، 29 عامًا، بالشلل بسبب إطلاق النار عليه سبع مرات بواسطة الشرطة.







شارك الخبر