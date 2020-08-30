700 مليون يورو قد تمنع ميسي من مغادرة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

وجهت رابطة الدوري الإسباني الممتاز ” لا ليجا” صدمة مُدوية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد أن طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

ميسي يكشف أسبابه للرحيل

وكان النجم الأرجنتيني تقدم بطلب لإدارة برشلونة بالرحيل، بعد الخروج من موسم 2019/2020 بدون التتويج بأي بطولة كما أن اللاعب أراد الرحيل بسبب استمرار إدارة جوزيب بارتوميو في عملها داخل النادي.

وتضامنت رابطة الدوري الإسباني مع نادي برشلونة رافضة طلب النجم الأرجنتيني بمغادرة برشلونة وذلك بسبب أن البند الذي يسمح له بالرحيل بالمجان، انتهت صلاحيته في يونيو الماضي.

وأكدت رابطة الليجا على أن رحيل اللاعب الأرجنتيني عن برشلونة، سيكون في حالة نجح أي نادٍ في دفع 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأحد إن النجم الأرجنتيني ميسي أرسل بيانًا لإدارة البارشا أخبرهم فيه أنه لن يكون لاعبًا في النادي الكتالوني مرة أخرى ولن ينضم لتدريبات الفريق، حيث تغيب بالفعل عن إجراء مسحات فيروس كورونا قبل بدء الموسم الجديد.

وترغب عدة أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضمّ النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يوفنتوس يرغب في ضم المنافس اللدود لـ رونالدو

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قالت في وقت سابق إن نادي يوفنتوس تفاوض مع والد نجم برشلونة، وذلك لإقناعه بالانضمام لليوفي واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.







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