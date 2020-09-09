أتالانتا يرفض طلب النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، قبل قليل، عن رد نادي أتالانتا الإيطالي بشأن العرض الذي قدمه النصر من أجل الحصول على خدمات أليخاندرو “بابو” غوميز.

مصادر "الديوانية"#عبدالرحمن_الحميدي:

أتلانتا الإيطالي لا يرغب بقبول عرض #النصر المقدم لنجمه "غوميز".. والحجة اللاعب جزء مهم من مشروع النادي في دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/JLMZVV553r — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 8, 2020

أتالانتا متمسك باستمرار غوميز:

وقال الحميدي: “وفقًا لمصادرنا في برنامج الديوانية، أتالانتا الإيطالي لا يرغب بقبول عرض نادي النصر المقدم للاعبه غوميز .. والحُجة أن اللاعب جزء مهم من مشروع النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا”.

وأكدت تقارير صحافية أن العالمي يسعى لضم غوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط أنباء عن تقديم عرض مميز للاعب تبلغ قيمته 7.5 مليون يورو كراتب سنوي، بجانب سيارة وفيلا.

النصر يواصل التدعيم:

ونجحت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت في إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتمكن النصر من حسم أكثر من 10 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، ومنهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، كيم جين سو وخافي مارتينيز.







شارك الخبر