رسميًّا.. النصر يوقع مع كيم جين سو حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع الظهير الأيسر الكوري كيم جين سو؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

كيم جين سو نصراويًّا رسميًّا:

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الكوري أثناء توقيع العقود مع رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت، وظهر مرتديًا قميص العالمي.

وعلق على الصور قائلًا: “رسميًّا وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت- قبل قليل- عقدًا رسميًّا مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو، وذلك بعقد يمتد لسنتين حتى 2022، متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي”.

وكان كيم جين سو قد وصل إلى العاصمة الرياض، مساء الاثنين، وأعرب اللاعب الكوري عن سعادته بالانضمام إلى النصر، متمنيًا التوفيق للأصفر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز إحصائيات الظهير الكوري:

وشارك الظهير الأيسر الكوري طوال مسيرته في 208 مباريات، وسجل 12 هدفًا وصنع 22 آخرين، ويسعى لمواصلة التألق خلال تجربته الجديدة مع النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تدعيمات النصر:

ونجحت إدارة النصر في إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتمكن النصر من حسم أكثر من 10 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، ومنهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري.







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