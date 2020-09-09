إشادة بموقف خالد البلطان من الممر الشرفي

المواطن - مروة نبيل

لاقى موقف رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، من إقامة لاعبي فريقه لممر شرفي خلال مباراة الهلال المقبلة، إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين في برنامج “الدوري مع وليد”.

البلطان يؤكد أن الشباب لا يُعاني عُقدًا:

وكان البلطان قد أكد في مقطع فيديو أن نادي الشباب لا يُعاني من أي عُقد، وسيقف اللاعبون في ممر شرفي تكريمًا للاعبي الهلال، متمنيًا أن تسود الروح الرياضية بين الأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الهلال، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حسم لقبه الزعيم قبل جولتين.

مبادرة إيجابية من خالد البلطان:

وعلق الإعلامي وليد الفراج قائلًا: “نقطة الممر الشرفي كان عليها ضجة.. من يقدر يساعدك على محاصرة التعصب هي الأندية.. وأقدم شكري وتقديري إلى الأستاذ خالد البلطان على هذه المبادرة.. والمنافسة يجب أن تكون داخل الملعب فقط”.

وقال الناقد الرياضي غرم العمري: “الموضوع لا يستحق مثل هذه الحساسية.. نحن في دوري يدفع فيه الملايين وباسم ولي العهد.. هذه المبادرة غابت سنين.. وهذا تكبير المكرِم أكثر من المكرم”.

وتابع الناقد الرياضي خالد السعود: “المشكلة في الفاعل.. والمبادرة إيجابية من خالد البلطان.. وهو عليه بعض الملاحظات الإعلامية.. لكن الفعل إيجابي جدًّا.. رؤساء الأندية تخاف من الجمهور.. وكل الرؤساء جاؤوا بالدعم الحكومي”.







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