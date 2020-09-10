الآسيوي: عمر السومة علامة فارقة في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمستوى السوري عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال السنوات الماضية.

عمر السومة علامة فارقة

وتحدث الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، عن مهاجم الراقي، قائلًا: “يبقى النجم السوري عمر السومة العلامة الفارقة في توليفة الأهلي نظرًا لمستواه الفني الثابت في كل موسم وزيارته الدائمة لشباك الخصوم”.

وتابع الاتحاد القاري حديثه عن عمر السومة قائلًا: “سجل اللاعب (19) هدفًا هذا الموسم في الدوري جعلته يحتل المركز الثالث على لائحة صدارة الهدافين التي سبق أن تسيدها في ثلاثة مواسم متتالية (2015 و2016 و2017)”.

وعلق الاتحاد الآسيوي عن الراقي قائلًا: “وبالطبع لن يغرد السومة وحيدًا، لأن سرب الأهلي يزخر بالعناصر القادرة على مواصلة المشوار القاري مثل سلمان المؤشر وحسين عبدالغني وغيرهم الكثير من الذين سيعتمد عليهم المدرب الصربي”.

الآسيوي يشيد بمستوى الأهلي

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد سلط الضوء على أبرز أرقام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري أبطال آسيا

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 4 نقاط، ويستعد لمواجهة نظيره الشرطة العراقي، يوم الاثنين، المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي الوحدة الإماراتي الذي يتواجد بمجموعة الأهلي قد أعلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، بعدم قدرته على السفر إلى قطر لوجود أكثر من إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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