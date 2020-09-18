الفتح يضم صالح النشمي لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع صالح النشمي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

صالح النشمي فتحاوي

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب بقميص النموذجي، موضحًا أنه وقع على عقد يمتد لـ3 مواسم، بحضور عضو مجلس الإدارة حسن الجبر.

وأعرب النشمي صاحب الـ25 عامًا، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف النموذجي، مؤكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

الفتح هذا الموسم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن انتفض في الجولات الأخيرة ما ضمن له البقاء.

وأنهى النموذجي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 9 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

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