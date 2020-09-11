باريس سان جيرمان يضم فلورينزي على سبيل الإعارة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ قليل، عن تعاقده مع اللاعب الإيطالي أليساندرو فلورينزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي روما الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق العاصمة الفرنسية عبر “تويتر” فيديو ترحيبيًّا للاعب فلورينزي الذي سيرتدي القميص رقم 24 مع بطل الدوري الفرنسي بموسم 2020/ 2021.

قيمة صفقة استعارة باريس سان جيرمان لـ فلورينزي:

وتعاقد النادي الفرنسي مع أليساندرو فلورينزي لمدة موسم مقابل مليون يورو مع الاتفاق على شراءه بشكل نهائي بعد نهاية موسم 2020/ 2021 مقابل 9 ملايين يورو من فريق روما في حال أراد النادي الباريسي.

جدير بالذكر أن أليساندرو فلورينزي سيعوض رحيل اللاعب البلجيكي توماس مونييه، الذي غادر النادي الفرنسي بالفترة الأخيرة، كما أن فلورينزي يُلقب بـ”الجوكر” لقدرته على اللعب في أكثر من مكان في وسط الملعب.

وقبل انضمامه لـ باريس سان جيرمان، كان فلورينزي لعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر مع نادي روما خلال المواسم الأخيرة.

باريس وضع عينه على ضم ميسي:

وفي وقت سابق، كان النادي الباريسي أبدى اهتمامًا بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وذلك قبل أن يؤكد الأخير بقاءه مع النادي الكتالوني.

ودخل بطل فرنسا في منافسة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك لضم ميسي الذي رغب في مغادرة برشلونة نتيجة الخروج من موسم 2019/ 2020 بدون التتويج بأي بطولة.

وكان باريس سان جيرمان تُوج بالدوري والكأس وكأس الرابطة في فرنسا، ولكنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس الماضي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

ذات صلة :







شارك الخبر