تجنبوا تناول البطيخ قبل النوم !

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك إلى عدم الإكثار من أو تجنب تناول البطيخ أو ما يعرف بالحبحب قبل النوم، لكون هذه الفاكهة تشكل ٨٥٪؜ من الماء وهو ما يجعل الفرد قد يصحو من نومه على فترات متقطعة لإفراغ المثانة، مبينة أنه من الأفضل تناولها على مدار اليوم.

البطيخ يزيل الأملاح ويفتت الحصوات

وقالت في تصريحات لـ”المواطن”: في الأجواء الحارة تفضّل الكثير من الأسر تناول البطيخ، وهذا الأمر إيجابي لصحة الجسم ومواجهة الحرارة المرتفعة، فبجانب كونه فاكهة مخصصة لمنح الجسم البرودة والرطوبة فإن هناك فوائد أخرى عديدة وهي تفتيت الحصوات وإزالة الأملاح التي تترسب داخل الجسم، وملطف للسعال، خصوصًا مع العسل والزنجبيل، ومهدئ للأعصاب، كما أن البطيخ يساعد على إزالة التوتر والقلق، كما يمنع كسل الأمعاء وينشط وظائف الكبد ويعالج اليرقان وأمراض التهاب الكبد الوبائي.

يجدد خلايا الجلد والبشرة

وأوضحت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الحبحب مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، تشكل أهمية للحفاظ على صحة الجلد والشعر، حيث يساعد فيتامين (ج)على إنتاج الكولاجين وهو بروتين يحافظ على نضارة البشرة والشعر، كما يساعد فيتامين (أ) على تجديد وإصلاح خلايا الجلد، فعدم الحصول على كمية كافية من هذا الفيتامين قد يؤدي إلى جفاف وتشقق البشرة.

وقاية لأمراض القلب والشرايين

وأكدت الدكتورة مبارك أن احتواء البطيخ على نسبة عالية من الماء ومعدن البوتاسيوم والحمض الأميني الستيرولين يجعله يسهم في خفض ضغط الدم ومساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما أن احتواءه على البوتاسيوم يساعد في تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم وإزالة الأملاح.







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