تشيلسي يتجاوز عقبة برايتون بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة برايتون ضد تشيلسي، في ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق البلوز لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

برايتون ضد تشيلسي:

وبدأت مباراة برايتون ضد تشيلسي بشكل سريع، وأطلق ويبستر تسديدة ضعيفة في الدقيقة الخامسة، وسيطر أصحاب الأرض على اللقاء، فيما غابت فاعلية البلوز، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء له عند الدقيقة 23.

وعرقل الحارس مات رايان، لاعب البلوز فيرنر، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها جورجينيو بنجاح، وكاد موباي أن يسجل التعادل من عرضية لامبتي، إلا أن الحارس كيبا أريزابالاجا أمسكها.

البلوز يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مر لامبتي بشكل مميز من اللاعبين وسدد كرة قوية ارتدت من زوما لتتحول إلى ركنية في الدقيقة 51، قبل أن يُسجل أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 54 من تسديدة مميزة للاعب تروسارد.

ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث أطلق ريس جيمس تسديدة صاروخية لتهز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 56، قبل أن يضيف كيرت زوما الهدف الثالث عند الدقيقة 66 من أحداث مباراة برايتون ضد تشيلسي.

وطالب أصحاب الأرض بركلة جزاء في الدقيقة 72، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب، واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف جديد، ولكن دون خطورة حقيقية، لتنتهي مباراة برايتون ضد تشيلسي بفوز البلوز بثلاثية.







شارك الخبر