كيال يبدأ عمله باجتماع مع لاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عقد طارق كيال، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، في يومه الأول اجتماعًا باللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق قبل بداية الحصة التدريبية.

كيال يجتمع باللاعبين:

وطالب كيال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمضاعفة الجهد خلال المرحلة الهامة المقبلة التي تستدعي تسخير كافة الجهود من قبل جميع أفراد منظومة العمل، ودخول أجواء المباريات المقبلة بروح الانتصار لإظهار الصورة الحقيقية للأهلي.

وأكد طارق حرص الجميع على تسخير كافة الإمكانيات لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، والوقوف على كافة احتياجاته، استعدادًا لما تبقى من منافسات خلال الموسم الرياضي الحالي.

وشدد المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق تنتظره مواجهات هامة وحاسمة على المستويين المحلي والآسيوي.

واجتمع طارق بالمهاجم السوري عمر السومة بعدما أبدى مؤخرًا رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأكد له أن الإدارة تسعى لتوفير كافة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

طارق يخلف منصور بن مشعل:

وكان طارق كيال قد تولى منصب المشرف العام على كرة القدم خلفًا للأمير منصور بن مشعل الذي تقدم باستقالته مؤخرًا، بسبب ظروفه الصحية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







شارك الخبر