4 نجوم يهددون استقرار الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بسبب رغبة أكثر من لاعب في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الأمر الذي يُهدد استقراره الفني الموسم المقبل.

الأهلي يُعاني

وتذبذبت نتائج الأهلي هذا الموسم، الأمر الذي أدى إلى غضب الجماهير، التي طالبت المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل بالرحيل عن منصبه بعد رحيل عبدالفتاح عسيري، قبل أن يستقيل لظروف صحية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، بالتساوي مع الوحدة صاحب المركز الرابع، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

رحيل النجوم

وبدأت أزمات رحيل النجوم في صفوف النادي الأهلي مع الإعلان عن رحيل عبدالفتاح عسيري إلى النصر رسميًا، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، قبل أن يشتري العالمي المدة المتبقية في عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم مهاجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لفسخ عقده مع الراقي، بسبب مستحقاته المالية، فيما نفت إدارة النادي تأخر رواتب اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وصدم الجزائري الدولي يوسف بلايلي إدارة الراقي، بعدما تخلف عن الحضور مؤخرًا إلى جدة، رغم توفير طائرة خاصة لإحضاره والحصول على كافة الموافقات النظامية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت أنباء رغبة السوري عمر السومة في الرحيل عن صفوف الراقي بمثابة الصدمة للإدارة والجماهير، خاصة أنه من أعمدة الفريق الأساسية في السنوات الماضية، ولكنه يرغب في مغادرة صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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