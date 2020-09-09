عمر السومة متخصص التسجيل في شباك الرائد

المواطن - مروة نبيل

يسعى مهاجم الراقي، السوري عمر السومة لمواصلة هوايته بهز الشباك، والتسجيل في مباراة الأهلي ضد الرائد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

عمر السومة

واعتاد عمر السومة على هز الشباك خلال مباريات الأهلي ضد الرائد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن من تسجيل 17 هدفًا في 10 مواجهات.

ويحتل عمر السومة المركز الثالث في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، وبفارق 10 أهداف عن نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الأهلي ضد الرائد

وتُقام مباراة الأهلي ضد الرائد، مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الراقي صاحب المركز الثالث.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل احتلال المركز الثالث، وخطف بطاقة التأهل بشكل مباشر إلى منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.







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