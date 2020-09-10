غوميز يحسم موقفه من عرض النصر

المواطن - مروة نبيل

حسم الأرجنتيني أليخاندرو “بابو” غوميز، نجم نادي أتالانتا الإيطالي، موقفه من العرض الذي قدمه النصر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

غوميز يُفضل البقاء

وأكد تقرير صحافي إيطالي، اليوم الخميس، أن غوميز تلقى عرضًا ضخمًا من النصر، حيث عرض 15 مليون يورو لنادي أتالانتا، بجانب راتب يصل إلى 7.5 مليون يورو للاعب، بالإضافة إلى المكافآت والمزايا الأخرى.

وشدد التقرير الإيطالي، على أن مسؤولي نادي أتالانتا لم يمانعوا إتمام الصفقة، حيث تركوا العرض على طاولة غوميز لدراسته، وله حرية القبول أو الرفض.

ولفتت شبكة “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية، إلى أن اللاعب الأرجنتيني بعد التفكير والنظر في الأمر، قرر البقاء في صفوف ناديه وعدم مغادرة بيرجامو والانتقال إلى النصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا لخوض سباق دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، بعد أن ودع البطولة بصعوبة الموسم الماضي من ربع النهائي، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ.

النصر يواصل التدعيم

ونجحت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت في إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتمكن النصر من حسم أكثر من 10 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، ومنهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، كيم جين سو وخافي مارتينيز.







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