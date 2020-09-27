فيتوريا يطلب رحيل 20 لاعبًا!

المواطن - مروة نبيل

طلب البرتغالي روي فيتوريا رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما خرجوا من حساباته في الموسم الرياضي الجديد.

فيتوريا يطلب رحيل بعض اللاعبين

واشترط فيتوريا إعارة بعض لاعبي النصر الذي ينوي إبعادهم عن حساباته قبل الموسم الجديد إلى أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، لضمان مشاركتهم في المباريات بصفة مستمرة، حتى يعودوا أكثر قوة وجاهزية.

وأبدى مدرب نادي النصر رغبته في الاستغناء عن 20 لاعبًا من أصل 50 في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وأن تكون أفضلية التسويق بالإعارة أولًا لأندية الدرجة الأولى ثم البيع، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وبرر فيتوريا وجهة نظره بأن مشاركة اللاعبين في دوري الأولى “حيث يضم كل فريق أربعة أجانب ولاعب مواليد”، ستكون أسهل من دوري المحترفين، في ظل وجود 7 لاعبين أجانب في كل فريق.

النصر هذا الموسم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم الرياضي الماضي، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف الهلال الذي نجح في التتويج باللقب.

ويسير النصر بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث نجح في تخطي دور المجموعات، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

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