كيم جين سو حلم بالنهائي الآسيوي فخرج من قائمة النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعد الكوري الجنوبي كيم جين سو واحدًا من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، وتطمح جماهير نادي النصر أن يكون إضافة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

كيم جين سو

وكان الظهير المتألق قد وصل إلى العاصمة الرياض، مساء الاثنين، وأعرب اللاعب الكوري عن سعادته بالانضمام إلى النصر، متمنيًا التوفيق للأصفر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى نادي النصر بالأمس إجراءات التعاقد رسميًا مع كيم جين سو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد ممتد لمدة سنتين حتى 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الظهير الكوري يحلم بالنهائي الآسيوي

ويحلم كيم بالتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وسبق أن صرح بأنه في حالة مواجهة فريقه السابق جيونبوك الكوري في المباراة النهائية، سيُقدم كل ما لديه من أجل النصر وحصد اللقب.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه اللاعب تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الآسيوية، أكدت تقارير صحافية اليوم أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استبعده، وسيتم قيد عبدالرزاق حمدالله، بيتي مارتينيز، مايكون وبراد جونز.

وسبق أن شارك الظهير الأيسر الكوري طوال مسيرته في 208 مباريات، وسجل 12 هدفًا وصنع 22 آخرين، ويسعى لمواصلة التألق خلال تجربته الجديدة مع النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري أبطال آسيا

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد القطري المتصدر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره أصفهان الإيراني، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.







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