لهذا السبب.. تجنب شراء الفواكه والخضروات إلكترونيًّا

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم سعود، أفراد المجتمع عند التسوق الإلكتروني من المتاجر التقنية للسوبر ماركت بتجنب شراء الفواكه والخضروات الطازجة؛ إذ إن احتمالات أن تحتوي على بعض الحبات التالفة أمر وارد.

معلبات الفواكه والخضروات:

وقال في تصريحات لـ”المواطن”: من الأفضل شراء الفواكه والخضروات الطازجة مباشرة من المحلات المخصصة لضمان جودتها وعدم فسادها، أما معلبات الفواكه والخضروات فلا مانع من تسوقها إلكترونيًّا لكونها محفوظة بالمواد المخصصة، ولكن أهم نصيحة هي ضرورة متابعة تواريخ الإنتاج والانتهاء لضمان صلاحيتها.

مراجعة الأسعار والفاتورة:

وشدد على ضرورة تدوين الأغراض المطلوب شراؤها إلكترونيًّا، وعند استلام الطلبات ضرورة مراجعة الأسعار والفاتورة لضمان صحة الطلبات والأسعار؛ إذ إن حدوث الأخطاء واردة في المعاملات الإلكترونية.

وسيلة حديثة منتشرة:

وخلص الدكتور سعود إلى القول: “التسوّق عبر الإنترنت هو أحد الوسائل الحديثة التي شاع استخدامها في كثير من البلدان، وتتمثل بعملية البيع والشراء وتشمل الكثير من السلع أو الأشياء التي تباع وتشترى، وفي ظل التطور السريع والمستمر لم تعد الأسواق التقليدية هي الوحيدة التي يستخدمها الأفراد إنما تعددت لتصبح أكثر سرعة وسهولة، من خلال تقديم خدمات ومميزات غير متوفرة في الأسواق العادية”.

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