مؤشر جديد على اقتراب إدينيلسون من الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب البرازيلي إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس، لاعب وسط فريق إنترناسيونال البرازيلي، قريبًا من الانضمام لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس حساب يحيى بخش، مدير المركز الإعلامي في العميد، عبر “تويتر” ليكون مؤشرًا يدل على اقتراب اللاعب البرازيلي من الانضمام لنمور جدة.

إنترناسيونال يُهدد العميد:

وكان نادي إنترناسيونال نفى في أكثر من مناسبة رغبته في التفريط في اللاعب إدينيلسون مهددًا العميد بأنه سيقدم شكوى ضده، في حال رغب في ضم لاعبه.

جدير بالذكر أن إدينيلسون تابع أيضًا حساب كل من مواطنيه مارسيلو غروهي حارس مرمى العميد والمهاجم رومارينيو.

وفي وقت سابق، حاول فريق الهلال، التعاقد مع اللاعب إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس، لكن العرض تم رفضه من قبل إدارة النادي البرازيلي.

نجم إنترناسيونال يُرحب بالانضمام إلى الاتحاد:

وكان إدينيلسون وافق بشكل مبدئي على الانضمام إلى الاتحاد وذلك من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن العميد نجا من الهبوط في الموسم الماضي، باحتلاله المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

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