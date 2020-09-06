نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق انتصارين وتعادلين.

مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الثقبة ضد العين على إستاد الأمير محمد بن فهد، بفوز الفريق العيناوي بثنائية دون رد سجلها بيتر نواره ومحمد فؤاد.

وتغلب الجبلين على مضيفه النجوم بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسجل ثلاثية الضيوف مبارك الأسمري، عبدالعزيز السعود ودييجو ميراندا، فيما أحرز عبدالله ناصر هدف أصحاب الأرض.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز على نظيره الجيل بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعبه، وأحرز ثنائية الفريق السماوي فهد الشمري وعبدالله الدوسري، وهز عبدالمجيد السعيد شباكه.

وفي ختام مباريات اليوم من دوري الدرجة الأولى، لعب خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الطائي ضد الأنصار التي أُقيمت على مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق فيصل لافي، وسجل حمزة آيت وعمر التعادل.







شارك الخبر