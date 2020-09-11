هل ينتقل جيرالدو إلى الدوري السعودي؟

المواطن - مروة نبيل

اقترب الأنجولي جيرالدو دا كوستا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيرالدو يقترب من الرحيل

وتلقى النادي الأهلي عدة عروض من بعض الأندية الخليجية في السعودية والإمارات، لاستعارة نجمه الأنجولي جيرالدو بداية من الموسم المقبل، وذلك وفقًا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وأشار مصدر داخل النادي الأهلي المصري إلى أن أحد الأندية الخليجية طلب استعارة اللاعب دون دفع أي مقابل نظير الإعارة، على أن يتكفل براتبه طوال مدة الإعارة.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي الأهلي المصري رفضت مناقشة هذا العرض من الأساس، أو التطرق له من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن هذا العرض هزيل ولا يمكن مناقشته.

اللاعب الأنجولي مع الأهلي

وتراجع أداء جيرالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ويتوقع رحيله بنهاية الموسم الرياضي الحالي، حيث تطمح الإدارة في التعاقد مع لاعب أجنبي مميز بدلًا منه.

وشارك اللاعب الأنجولي في 34 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسجل 4 أهداف وقدم أكثر من 7 تمريرات حاسمة في جميع البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا.







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