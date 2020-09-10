10 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 10 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وسط منافسة قوية على القمة والهروب من الهبوط.

دوري الدرجة الأولى

وكان من المفترض انطلاق منافسات الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى بالأمس بمواجهة واحدة بين النهضة ونجران، قبل أن يتم تأجيلها إلى اليوم، بسبب ظروف الطيران.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى، عند الساعة 6:05 مساء بمواجهة النهضة ضد نجران على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتُستكمل مباريات اليوم عند الساعة 8:35 مساء، حيث يلعب الأنصار والنجوم على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويحل حطين ضيفًا على التقدم في ملعب نادي النجمة، ويستضيف ملعب نادي الصفا لقاء الخليج والبكيرية.

وتحتضن مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مباراة الجيل والطائي، ويلعب المجزل ضد جدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتُقام مباراة الكوكب والشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

ويلعب الكوكب ضد الشعلة على ملعب نادي الشعلة، وتستضيف مدينة الملك فهد الرياضية مباراة العين وأُحد، وتُقام مواجهة القادسية والباطن على استاد الأمير محمد بن فهد.







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