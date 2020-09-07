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7 لاعبين يرحلون عن الاتحاد في الصيف
أملًا بتحسين نتائج الفريق الموسم المقبل

7 لاعبين يرحلون عن الاتحاد في الصيف

2020/09/16
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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7 لاعبين يرحلون عن الاتحاد في الصيف المدرب البرازيلي كاريلي
المواطن - مروة نبيل
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1 رحيل 7 لاعبين
2 الاتحاد يفلت من الهبوط

استقرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بالاتفاق مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

رحيل 7 لاعبين

وكشفت “الاقتصادية” عن الـ7 لاعبين المنتظر رحيلهم هذا الصيف، وهم؛ الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري، والإيفواري ويلفريد بوني، عمار الدحيم، محمد الثاني، عبدالمحسن فلاتة، وعبدالرحمن الغامدي.

ومن المقرر أن يصدر نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة بيانًا يعلن فيه القائمة النهائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم المغادرين بشكل رسمي.

وتعتزم إدارة النادي تسويق عدد من اللاعبين لأندية محلية بنظام الإعارة أو بيع عقودهم في حال وجد النادي سعرًا يرضي الطرفين، ستحدد بناءً على تقرير المدرب البرازيلي كاريلي.

نادي الاتحاد

الاتحاد يفلت من الهبوط

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.


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