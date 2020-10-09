إصابة 3 لاعبين في إنتر ميلان بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

إنتر ميلان يعلن إصابة 3 لاعبين

وأصدر إنتر ميلان بيانًا رسميًا اليوم، جاء فيه: “يعلن النادي أن نتيجة مسحة روبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان جاءت إيجابية، بعد خضوعهما لعدة اختبارات خلال الأيام الماضية”.

وتابع النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “جاءت نتيجة مسحة الحارس يونوت رادو أيضًا إيجابية خلال الاختبار الذي أجراه بالأمس، وظهرت النتيجة صباح اليوم، ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات غدًا”.

الإنتر في الدوري الإيطالي

ويفقد الإنتر 5 لاعبين في ديربي الغضب المقرر إقامته، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا، حيث يغيب جاليارديني وناينجولان وميلان سكرينيار وأليساندرو باستوني ورادو.

وقبل ديربي الغضب المرتقب، يحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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