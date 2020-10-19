الشباب يعلن وصول بطاقة مارتينيز

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن وصول البطاقة الدولية للاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

مارتينيز جاهز للمشاركة:

وسيكون فابيو مارتينيز جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراته المقبلة ضد الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الشباب قد أعلن عن تعاقده مع فابيو، صاحب الـ27 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي براغا البرتغالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

وكان الشباب قد واجه أبها، يوم السبت الماضي، في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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