الليلة إيداع مخصصات حافز لشهر أكتوبر للمؤهلين

المواطن - الرياض

يودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال ساعات مخصصات المستحقين من برنامج حافز لشهر أكتوبر الذين يعانون من صعوبة في الحصول على عمل، وهو البرنامج التابع لطاقات الموارد البشرية.

ويتم صرف حافز في الموعد المقرر له وهو اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط الاستحقاق، والتي يجب أن تتوفر في جميع من يرغب للانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل في المملكة.

شروط الانضمام إلى حافز:

وضمن شروط الانضمام إلى حافز ما يلي:

الجنسية السعودية

ألا يكون صاحب الطلب من مستحقي المعاش التقاعدي

ألا يقل عمر صاحب الطلب عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

يُشترط الإقامة الدائمة في المملكة

ألا يكون موظفًا بالقطاع العام أو الخاص

ألا يكون ضمن مستحقي الإعانة أثناء تقديم الطلب

يُشترط القدرة على العمل

عدم وجود نشاط تجاري

عدم امتلاك دخل ثابت يعادل المخصص المالي أو يزيد عنه

ألا يكون طالبًا أو متدربًا في مراحل التعليم والتدريب

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة. ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص هدف على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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