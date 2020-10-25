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النصر يضم رائد الغامدي
لتدعيم صفوفه هذا الموسم

النصر يضم رائد الغامدي

2020/10/25
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يضم رائد الغامدي الغامدي مع عبدالرحمن الحلافي
المواطن - مروة نبيل
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1 رائد الغامدي نصراويًّا:
1.1 النصر في دوري محمد بن سلمان:

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع رائد الغامدي؛ لتدعيم صفوف لفريق الأول لكرة القدم قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

رائد الغامدي نصراويًّا:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمهاجم الجديد أثناء توقيعه لعقد انضمامه إلى صفوف العالمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من صفوف الرائد.

وجاء توقيع العقود، مساء اليوم الأحد، بحضور المشرف العام على كرة القدم، عبدالرحمن الحلافي، والرئيس التنفيذي بنادي النصر، ناصر الجميد، وتمنوا للاعب رائد الغامدي التوفيق مع فريقه الجديد.

 

رائد الغامدي
الغامدي أثناء التوقيع

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، التي تُمني النفس بمنافسة العالمي على اللقب هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي، بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

نجم النصر الجديد رائد الغامدي
الغامدي
الغامدي مع عبدالرحمن الحلافي
الغامدي مع عبدالرحمن الحلافي

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