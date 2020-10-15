بيتروس يطلب 6 ملايين دولار لمغادرة النصر

المواطن - مروة نبيل

تبحث إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت عن حل لرحيل النجم البرازيلي بيتروس عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيتروس يرفض حلول الإدارة

ورفض البرازيلي بيتروس الحلول التي قدمتها إدارة نادي النصر بإعارته إلى أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجاء رفض النجم البرازيلي لعروض الإعارة خلال الموسم الجديد، نظرًا لارتفاع راتبه، حيث لن يستطيع أي فريق تحمله، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وخير بيتروس إدارة نادي النصر باستمراره أو منحه كامل حقوقه المالية التي تصل إلى 6 ملايين دولار تقريبًا تتمثل في رواتبه لمدة موسمين؛ ومن ثم توقيع مخالصة مالية.

اللاعب البرازيلي والرحيل عن النصر

وأكد اللاعب البرازيلي مؤخرًا استمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن تُشير تقارير صحافية إلى خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالرحيل عن العالمي والانضمام إلى صفوف نادي النصر الإماراتي أو فريق ساوباولو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما يؤكد البعض اقترابه من الأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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