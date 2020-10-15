لاعبو الاتحاد يجرون فحص كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لفحوصات طبية، اليوم الخميس.

فحص كورونا للاعبي الاتحاد

ونشر حساب النادي الرسمي صورًا أثناء إجراء الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد؛ للاطمئنان على صحتهم قبل انطلاق الموسم.

وجاء هذا الفحص بناءً على التعميم الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم تحضيرًا لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، مساء يوم السبت المقبل.

انطلاقة أفضل في الموسم الجديد

وتأمل الإدارة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها للتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة كاريلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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