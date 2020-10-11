ماذا قدم لوشيسكو في 50 مباراة مع الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو ليُحقق إنجازات عديدة في موسمه الأول مع الزعيم.

لوشيسكو مع الهلال

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع المدرب الروماني في صيف 2019، ووقع على عقد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وتألق الزعيم تحت قيادته وحقق العديد من الإنجازات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقاد لوشيسكو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 50 مباراة بموسمه الأول، ونجح في تحقيق الفوز 34 مرة، وتعادل في 11 لقاءً، وخسر 5 مرات، وتمكن من تسجيل 112 هدفًا، واستقبلت شباكه 48 هدفًا.

إنجازات رازفان مع الهلال

وحقق الهلال العديد من الإنجازات تحت قيادة لوشيسكو في الموسم الأول، حيث نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/ 2020، وحصد بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، ونجح في الحصول على المركز الرابع، كما أنه تأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك 2019/ 2020، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

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