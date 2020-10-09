هل ينتقل محمد إبراهيم إلى الاتفاق؟

المواطن - مروة نبيل

تألق محمد إبراهيم بشكل لافت مع فريق مصر للمقاصة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليجذب انتباه أكثر من نادٍ وفي مقدمتهم الاتفاق الذي يسعى لتدعيم صفوفه.

العروض تنهال على محمد إبراهيم

وعانى إبراهيم من تراجع المستوى بعد رحيله عن الزمالك، قبل أن يستعيد بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، ليتلقى العديد من العروض المحلية والخارجية.

وقال المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، اللواء بكري سليم: “محمد إبراهيم يملك عددًا من العروض أبرزها من الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والاتفاق السعودي”.

وتابع سليم: “محمد إبراهيم لم يحدد رغبته حتى الآن، وكل ما تردد حول اختياره بيراميدز غير صحيح وهو أيضًا لم يختر الأهلي. الأمور ما زالت في مرحلة المفاوضات”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “نمبر وان” على قناة النهار: “اللاعب يملك أيضًا عرضًا إماراتيًا، ولم يدخل نادي الزمالك طرفًا في التفاوض لعودة إبراهيم إلى صفوفه مجددًا”.

الاتفاق يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

وتُعد صفقة محمد إبراهيم ليست الأولى التي يسعها الاتفاق لحسمها من الأندية المصرية، حيث تطمح الإدارة لحسم صفقة المهاجم المغربي وليد أزارو من الأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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