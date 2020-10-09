ويلفريد بوني يُحير الاتحاديين

المواطن - مروة نبيل

تسبب الإيفواري ويلفريد بوني في حيرة مسؤولي نادي الاتحاد، حيث لم يستقر الجهاز الفني على أي قرار بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم حتى الآن.

انقسام بشأن ويلفريد بوني

ويوجد انقسام داخل النادي الاتحادي بشأن استمرار ويلفريد بوني في الموسم المقبل، حيث ترى الغالبية العظمى في الإدارة أن وجوده مهم؛ خاصة أنه بدأ يتأقلم مع الفريق في نهاية الموسم الماضي مع فهد المولد والبرازيلي رومارينيو.

وأضافت مصادر لـ”الرياضية”: “كما أن الصربي بريجوفيتش لن يستطيع أن يكون بمفرده في خط الهجوم، حيث لم يشارك منذ ستة أشهر في أي مباراة رسمية، ويحتاج إلى وقت أطول ومباريات أكثر للعودة إلى مستواه، وهو ما ظهر في مباراة الفيصلي الودية”.

على الجانب الآخر، يرى بعض أعضاء الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بأن المهاجم الإيفواري لم يقدم المردود المطلوب منه، ويجب التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

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