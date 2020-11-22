ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند وتعثر بايرن ميونخ

المواطن - محمد سمعه

حافظ فريق بايرن ميونخ على صدارته لـ ترتيب الدوري الألماني، وذلك رغم تعثره أمس السبت بالتعادل مع فريق فيردر بريمن بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من “البوندزليجا”.

وبدأت المباراة بأداء هادئ من قبل لاعبي البايرن، مما أعطى الفرصة لفريق بريمن لإحراز الهدف الأول عبر اللاعب ماكسيمليانو أيجيستين بالدقيقة الخامسة والأربعين، وبعد معاناة تمكن فريق بايرن ميونخ من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب كينجسلي كومان بالدقيقة الثانية والستين.

وكانت مباريات الجولة الثامنة، شهدت تفوقًا كبيرًا لفريق بوروسيا دورتموند الذي فاز على هيرتا برلين بخماسية مقابل هدفين، حيث سجل لـ بوروسيا دورتموند كل من إيرلينج هالاند (4 أهداف) بينما سجل البرتغالي رفائيل جويريرو الهدف الخامس لدورتموند، وسجل لفريق هيرتا برلين اللاعب ماثيوس كونها هدفين.

صراع ناري بين البايرن ودورتموند بـ ترتيب الدوري الألماني

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي بايرن ميونخ المتصدر.

نتائج مباريات السبت في الدوري الألماني

وبدأت مباريات الجولة الثامنة في “البوندزليجا” أمس السبت حيث فاز باير ليفركوزن على فريق أرمينيا بيلفيلد بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ مع نادي أوجسبورج بهدف لكل فريق، وسقط نادي شالكة في فخ الخسارة ضد فريق فولفسبورج بهدفين دون رد، بينما تعادل شتوتجارت مع هوفنهايم بثلاثية لكل فريق وتعادل لايبزيج مع فريق إينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق.

ويحتل باير ليفركوزن، المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، وفولفسبورج في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

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