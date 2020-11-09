تطورات جديدة حول مصير مايكون وأمرابط بالمشاركة مع النصر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية عن مصير المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي مايكون حول المشاركة مع الفريق الكروي الأول بـ النصر خلال المباريات المقبلة، حيث غاب كل منهما عن الفريق بسبب الإصابة.

وذكر الإسباني هوجو كاماريرو اختصاصي تأهيل اللاعبين الجديد في العالمي أن أمرابط سيكون متاحًا للمشاركة في تدريبات العالمي بالفترة المقبلة بينما سيستمر مايكون في برنامجه التأهيلي حتى نهاية الأسبوع الحالي ثم يدخل للمشاركة في التدريبات الجماعية وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وكان أمرابط ومايكون غاب كل منهما عن مباراة القادسية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة لـ غياب 12 لاعبًا بسبب الإصابة بفيروس كورونا وإصابات عضلية.

لجنة الانضباط تعاقب النصر

وفي وقت سابق، فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على نادي النصر قدرها ستون ألفًا ومائة ريال، وذلك بسبب امتناع النادي عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات رقم 573 بتاريخ 26 يوليو الماضي الصادر لصالح الفيحاء.

كما قررت اللجنة تغريم العالمي 10000 ريال بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي رقم 29 بتاريخ الثاني من فبراير الصادر لصالح الفيحاء.

ماذا سيفعل العالمي خلال فترة التوقف الدولي ؟

وفي وقت سابق، أعلن العالمي أمس الأحد عن برنامج الفريق الكروي الأول وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد التنسيق مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا والإدارة العامة لكرة القدم بالنادي.

وجاء بيان العالمي كالتالي: “حرصًا من الإدارة العامة لكرة القدم بنادي النصر على سلامة كافة منسوبي الفريق الأول لكرة القدم من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين، ورغبة في ضمان تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظرًا لما يمر به الفريق الأول من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد، أصدرت إدارة كرة القدم بالتنسيق مع مدرب الفريق الأول روي فيتوريا برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف، وهو كالآتي”.

وأضاف بيان العالمي: “8 نوفمبر: راحة لجميع اللاعبين وكافة منسوبي الفريق الأول لمدة 3 أيام، وفي 11 نوفمبر سيكون هناك إجراء مسحة طبية لكافة منسوبي الفريق الأول، وفي12 نوفمبر ستكون عودة التدريبات.”

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