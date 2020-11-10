ليوناردو يُلمح لإمكانية انتقال رونالدو إلى سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

ألمح المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو إلى إمكانية التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.

ليوناردو يُلمح لإمكانية ضم رونالدو

وأكد ليوناردو خلال تصريحاته لقناة ناديه باريس سان جيرمان، أن التعاقد مع رونالدو أمر غير مستبعد، مضيفًا: “ربما يستيقظ كريستيانو غدًا، ويعلن رغبته في الانتقال لناد آخر”.

وأضاف ليوناردو: “من يمكنه شراء رونالدو؟.. هذه الدائرة صغيرة للغاية، وباريس سان جيرمان داخلها، والأمر متعلق في النهاية بالفرص وبالموقف المفروض”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن كريستيانو كاد أن ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن الوضع المالي للأندية حاليًا تسبب في إيقاف الصفقة.

استعداد سان جيرمان لسوق الانتقالات

وتابع المدير الرياضي للنادي الفرنسي قائلًا: “لا بد من الاستعداد لسوق الانتقالات، وهذا ما نفعله، بالطبع لدينا أولويات، لكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة”.

وأشار “في العام الماضي خسرنا من 15 إلى 20% من إيرادات النادي، والنسبة ستزيد هذا الموسم، لكن بي إس جي لديه القدرة والوسائل التي تمكنه من التغلب على هذه الأزمة، بينما قد تواجه أندية أخرى صعوبات أكبر في تجاوز المشكلة، فالطموحات هنا كبيرة”.

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