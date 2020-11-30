وليد الفراج للنصراويين: احترموا عقول الناس

المواطن - مروة نبيل

خرج الإعلامي وليد الفراج بتغريدة صادمة لنادي النصر وجماهيره، بسبب تبرير الهزائم المتكررة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وليد الفراج يُعلق على تعليق الهزائم على التحكيم:

وقال وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قد يتعرض فريقك لأخطاء تحكيمية مرة مرتين ثلاثة في موسم، ولَك الحق في الغضب والاحتجاج”.

وتابع: “ولكن عندما تقدم كل هزائمك على أنها بسبب أخطاء تحكيمية وأن كل انتصارات منافسك بسبب الاستفادة من الأخطاء التحكيمية فإننا أمام مشهد لا يقبل به لا عقل ولا منطق ولا حتى احترام لعقول ووعي الناس”.

العالمي يُعاني:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

شارك الخبر