وليد الفراج يُشيد بوعي الشارع الرياضي

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي وليد الفراج بوعي الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا في الحديث بتطرف وإساءة.

وليد الفراج يُشيد بالجماهير:

وقال وليد الفراج: “بصراحة.. لأول مرة يتخلى أغلب الشارع الرياضي عن فكرة رمي الأخطاء الإدارية وسوء الخيارات الفنية والأخطاء التحكيمية على نادٍ محدد”.

وتابع: “أصبح هناك ارتفاع في مستوى الوعي، لم يعد الجمهور مستعدًّا للتضليل الذي عشنا فيه عقودًا طويلة بالحديث عن مسؤولية نادٍ حتى عن ثقب الأوزون.. القصة استهلكت”.

الطرح المتعصب البذيء لم يعد مقبولًا:

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تابع مواقع التواصل، هناك تراجع في الحديث بتطرف وإساءة بسبب التعصب الرياضي، الأغلبية أصبحت تستخدم حسابات بدون صور شخصية وبدون أسماء صريحة”.

واختتم الفراج حديثه عبر “تويتر”، قائلًا: “الطرح المتعصب البذيء لم يعد له قبول حتى عند المتعصبين رياضيًّا، بقي فقط حسابات بدون عناوين واضحة وهذا مكسب، صاروا يخجلون وهذه البداية”.

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