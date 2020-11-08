8 أهداف تفصل رونالدو عن الرقم التاريخي

المواطن - مروة نبيل

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في تحقيق الأرقام القياسية العالمية سواء خلال مشاركاته مع منتخب بلاده أو فريقه يوفنتوس الإيطالي.

البرتغال ضد أندورا

وخطف كريستيانو الأنظار خلال مشاركته في مباراة البرتغال ضد أندورا الودية بالأمس على ملعب “النور” في لشبونة، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده بسباعية دون رد.

وشارك رونالدو خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة الودية، حينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم المنتخب البرتغالي بثنائية دون رد، وأنعش اللعب بعد مشاركته، ونجح في تسجيل هدف واحد، ليقترب من تحقيق رقم استثنائي.

رونالدو يقترب من رقم استثنائي

ورفع كريستيانو رصيده إلى 102 هدف مع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ليصبح على بُعد 8 أهداف فقط، لكي ينفرد بالرقم القياسي من حيث إحراز أكبر عدد من الأهداف الدولية، والذي يحمله حاليًا الإيراني علي دائي بـ109 أهداف مع منتخب بلاده.

وكان قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم قد تخطى حاجز الـ100 هدف الدولي، خلال مباراة السويد ضمن منافسات دوري أمم أوروبا التي أُقيمت شهر سبتمبر الماضي، حيث نجح في تسجيل هدفين.

ويُعد رونالدو صاحب الـ35 عامًا، والذي تعافى مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو هداف أوروبا على المستوى الدولي، ويُعد الأسطورة فيرينتس بوشكاش هو صاحب المركز الثاني بـ84 هدفًا.

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