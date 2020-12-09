بارباع: 3 أمور تحسم التعاقد مع لاعب جديد

المواطن - مروة نبيل

كشف المستشار القانوني فهد بارباع شروط تعاقد الأندية مع صفقات جديدة، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية شهر يناير المقبل.

بارباع: 3 شروط لضم لاعب جديد

وتحدث فهد بارباع عن شروط التعاقد مع لاعب جديد، قائلًا: “أن يكون القرار من مجلس إدارة النادي، وأن يتحمل المجلس كافة الالتزامات المالية حيال هذا العقد”.

وتابع المستشار القانوني خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “وأن يتحمل المجلس الالتزامات المالية خلال فترة رئاسته بحيث يكون لديه القدرة على سدادها من مدخولات النادي”.

وأضاف: “مفترض الجمهور الرياضي أن يكون الضغط على النادي من خلال برنامج الحوكمة، الذي يدخل 20 مليون ريال؛ ولذلك يجب أن يضغط على الإدارة بتحقيق معايير الحوكمة حتى يكون لدى النادي دخل 20 مليونًا، لضم لاعب آخر أو التعاقد مع مدرب”.

شروط إنهاء عقد المدرب:

على الجانب الآخر، كشف الإعلامي وليد الفراج، شروط إنهاء عقد المدرب، وجاءت كالتالي؛ أن يكون القرار من مجلس إدارة النادي، وأن يتحمل المجلس كافة الالتزامات المالية حيال هذا القرار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشهد الموسم الرياضي الحالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين استقرارًا فنيًّا في جميع الفرق، حيث غابت الإقالات عن المدربين بعد مرور 7 جولات.

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