تغريم الشباب والوحدة 25 ألفًا ومعاقبة نجمي القادسية والباطن

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عددًا من العقوبات بسبب مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تغريم الشباب والوحدة

وغرمت لجنة الانضباط، الشباب 10 آلاف ريال، لتأخر الفريق الأول لكرة القدم في النزول إلى أرض الملعب مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراته ضد الأهلي، وذلك وفقًا لتقرير مراقب المواجهة.

كما تم تغريم نادي الوحدة مبلغ 15 ألف ريال، لتأخر نزول الفريق إلى الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته ضد التعاون، وفقًا لتقرير المراقب، وحيث إن اللجنة أصدرت قرار رقم (12/ل ض/2020) بتاريخ 22-10-2020، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة.

معاقبة نجمي القادسية والباطن

ووقعت لجنة الانضباط، غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من؛ نجم فريق القادسية، منصور عادل نجار، ونجم نادي الباطن، يوسف الجبلي، بسبب ارتكاب سلوك مشين، وذلك وفقًا لمراقب المباراة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه تم إيقاف نجمي القادسية والباطن لمدة مباراتين بما في ذلك مواجهة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق لهما المشاركة فيها، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

تغريم نجمي أحد والطائي بسبب الكمامة

وفي السياق ذاته، غرمت لجنة الانضباط، نجم فريق أحد، ياسر الفهمي، ونجم فريق الطائي، محمد الشنقيطي مبلغ 1000 ريال لكل منهما، لامتناعهما عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، خلال مواجهة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

شارك الخبر