محمد صلاح يقود تشكيلة إفريقيا المثالية في 2020

المواطن - مروة نبيل

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن تشكيلة إفريقيا المثالية لعام 2020، وجاء في مقدمة القائمة، المصري الدولي محمد صلاح بعد تألقه اللافت مع ليفربول.

سيطرة عربية على التشكيلة المثالية

وكشفت المجلة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تشكيلة إفريقيا المثالية في 2020، وشهدت سيطرة من النجوم العرب بعد تألقهم اللافت مع أنديتهم، حيث تواجد 6 لاعبين عرب.

ويتواجد 3 لاعبين جزائريين في القائمة، وهم؛ رياض محرز “مانشستر سيتي”، إسماعيل بن ناصر “ميلان”، ورامي بن سبعيني “بوروسيا مونشنجلادباخ”، الثنائي المغربي أشرف حكيمي “إنتر ميلان”، وحكيم زياش “تشيلسي”، بجانب صلاح.

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية في 2020

وجاء تشكيل فرانس فوتبول كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ السنغالي إداوارد ميندي “تشيلسي”، وفي الدفاع، مواطنه كاليدو كوليبالي “نابولي”، التوغولي دجيني داكونام “خيتافي”، وحكيمي ورامي بن سبعيني.

وفي الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر والإيفواري فرانك كيسي “ميلان”، ويقود الهجوم محمد صلاح، حكيم زياش، رياض محرز والسنغالي ساديو ماني “ليفربول”.

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