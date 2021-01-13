لجنة الانضباط تُغرم الفيصلي 15 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عقوبة مالية على ناديي الفيصلي والحزم.

الانضباط تُغرم الفيصلي

وغرمت الانضباط الفيصلي 15 ألف ريال، بعد تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة أبها، وفقًا لتقرير مراقب اللقاء، وحيث إن اللجنة أصدرت قرار رقم (85/ ل ض/ 2020)، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة 40 من اللائحة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد حل ضيفًا على أبها في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر بهدف دون رد سجله كريم العواضي عند الدقيقة 85.

معاقبة فريق الحزم

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق فريق الحزم بغرامة تُقدر بـ10 آلاف ريال، بعد حصول 6 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على بطاقات صفراء أمام الجبلين، وفقًا تقرير الحكم، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق الفوز على نظيره الجبلين بهدفين مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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