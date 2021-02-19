استشارية تغذية : 7 فواكه مفيدة للمعدة

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، بتناول جميع أنواع الفواكه؛ لأهميتها للجسم، وخصوصًا التي تفيد المعدة لاحتوائها على مضادات للحموضة والتي تساعد على حماية المعدة من القرحة.

تنظيم توازن السوائل

وقالت في تصريحات لـ “المواطن“، إن الفواكه بشكل عام تحتوي على الألياف والمعادن والفيتامينات؛ وبذلك تساعد على تعزيز الهضم ومنع الإصابة بالإمساك، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد للقلب وتنظيم توازن السوائل في جسم الإنسان.

الوقاية من الإمساك

ولفتت إلى أن هناك بعض الفواكه التي تفيد المعدة وهي:

⁃ الموز، وهو مفيد للجهاز الهضمي، كما يساعد على رفع نسبة السكر في الدم.

⁃ التفاح، ويحتوي على مركب البكتين الذي يسهل عملية الهضم وفي الوقت نفسه يساعد على الوقاية من الإمساك.

⁃ البابايا، وتعتبر من الفواكه الاستوائية المميزة بمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة للمعدة، لاحتوائها على إنزيم يجعل الطعام سهل الهضم والامتصاص، وهي تهاجم الطفيليات وديدان الأمعاء التي تسبب حدوث ألم شديد في البطن.

⁃ البرتقال، ويحتوي على فيتامين “ج” بالإضافة إلى الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتحسين عملياته بصورة كبيرة، لذا يوصى بتناوله لعلاج الإمساك.

⁃ الأفوكادو، الذي يعتبر من الفواكه الغنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيف القولون وزيادة ليونة جدار المعدة، والتخلص من بقايا السموم والفضلات بها، ومن ثم يحمي القولون من التعرض للالتهابات المزعجة.

⁃ الرمان ويعتبر من الفواكه المفيدة للمعدة والقلب، إذ تساعد حبات الرمان يوميًا أو عصير الرمان على حرق الدهون المضرة والتي تتراكم حول المعدة مسببة آلام كبيرة.

⁃ الشمام، ويعتبر مفيد للحد من نسبة الحموضة التي تصيب المعدة، كما يساعد الشمام المعدة على هضم الأطعمة بشكل طبيعي.

التخلص من السموم

وخلصت الدكتورة نجود إلى القول : إن تناول الفواكه الطازجة مهم؛ لكونها تمد الجسم بالأملاح، والفيتامينات المتنوعة الضرورية، كما تساهم على سلامة صحة الجسم والوقاية من أمراض ضغط الدم، وسكر الدم، وتقي الجسم من أمراض القلب، وأمراض السرطان بأنواعه، كما تعمل على التقليل من نسبة الدهون العالية في الجسم، والبروتينات، والنشويات، وتساعد في إخراج السموم من الجسم.

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