خالد بن فهد يتصدر احتفالات النصراويين بالسوبر

المواطن - مروة نبيل

تصدر عضو شرف نادي النصر الأمير خالد بن فهد احتفالات العالميين بالفوز بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي على حساب فريق الهلال، كما أعربت الجماهير عن سعادتها بتواجده في هذه المناسبة.

النصر بطل كأس السوبر:

ولعب الهلال ضد النصر، مساء أمس السبت، على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثية دون رد سجله؛ بيتروس، عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي، ليتوج الأصفر بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول فريق يتوج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين على التوالي بعد حسمه لنسخة 2019 لصالحه عقب تفوقه على التعاون، فيما حصد هذه النسخة على حساب الهلال.

خالد بن فهد يُشعل الاحتفالات:

ونشر رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بصحبة الأمير خالد بن فهد وهو يحمل كأس السوبر السعودي، وعلق عليها قائلًا: “رمزنا الكبير.. زرعت فحصدت”.

وتفاعل النصراويون مع تواجد الرمز في احتفالات كأس السوبر، وعلق عضو الشرف، عبدالعزيز بغلف قائلًا: “مبروك لداعمنا الكبير.. تستاهل مليون قبلة”، وقال “أحمد”: “يستاهل الرمز النصراوي الكبير الذهب الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، رمز الفخر والكرم الشهامة والفخامة والأصالة”.

وعلق توفيق الخليفة قائلًا: “مبروك يا أبو أحمد فقد قدمت الكثير والكثير لعشقك الكبير العالمي ومبروك للدكتور السويكت فقد قسونا عليه سابقًا”، وقال الإعلامي علي المرشود: “ألف مبروك للداعم الكبير الأمير خالد بن فهد على وقفته ودعمه اللامحدود للكيان ومبروك لك يا دكتور تستاهل كل خير”.

وقام عضو شرف النصر، محمد العلي بنشر الصورة، وعلق عليها قائلًا: “أنت رمز الوفاء أنت رمز العطاء وأنت رمز السخاء .. تستاهل الذهب وجعلك دوم بالوجود ويديم الله عليك الفرح والسعادة”، وقال طلال عبدالله الرشيد: “تستاهله الله لا يخلينا منك”.

وكتب الإعلامي متعب بن عبدالله: “صورة فيها جمال وراحة وفرحة أكثر من فرحة الكأس.. وجود هذا الداعم الأمير خالد بن فهد الله يطول عمره المحب العاشق الذي تواجده في المشهد يبعث اطمئنان لدى المشجع لهذا الكيان أن نادي النصر بخير بإذن الله”.

كما نشر السويكت صورة لعضو الشرف عبدالعزيز بغلف وهما يحملان كأس السوبر السعودي، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: “لم تخذلنا يومًا”، في إشارة إلى دعم العالمي ماليًّا بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.

وأعربت الجماهير النصراوية عن سعادته باستعادة الفريق الأول لكرة القدم لنغمة الانتصارات وخطف لقب السوبر، رغم البداية المتذبذبة، مشيدة في الوقت ذاته بوقفة أعضاء الشرف الذهبيين خلال الفترة الحالية.

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