حكام الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام 6 مواجهات اليوم.

مباريات الجولة الـ29

وتنطلق الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى بـ6 مباريات اليوم، حيث يلعب البكيرية ضد الخليج، ويواجه عرعر فريق الثقبة، ويحل الشعلة ضيفًا على الطائي، ويواجه النهضة فريق أُحد، ويُلاقي هجر نظيره الدرعية، ويستضيف الكوكب فريق الجبلين.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى غدًا الخميس، حيث يلعب الساحل مع العدالة، والفيحاء ضد جدة، ويواجه نجران فريق النجوم، ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره الجيل.

حكام مباريات دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة البكيرية والخليج في دوري الدرجة الأولى، محمد الدقاش، ويُعاونه ناصر الفايدي سعيد آل مهدي، وتركي الخضير حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء عرعر والثقبة، سلطان الحربي، ويُساعده عبدالرحمن الأسمري وسعد الدهلاوي، والحكم الرابع فريح الجلعود.

ومن المُقرر أن يُدير ماجد الشمراني مباراة الطائي ضد الشعلة، ويُعاونه محمد الونيان وعلي كريري، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، فيما يقود خالد الطريس، لقاء النهضة وأُحد، ويُساعده مؤيد المسجن وميثم جاسم الدليم، ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم رائد الزهراني مباراة هجر والدرعية، ويُساعده بليغ آل رمضان ومحمد المطرودي، وحسن الحبيب حكمًا رابعًا، ويُدير محمد الحربي مواجهة الكوكب والجبلين، ويُعاونه حسين البراهيم وحسن العاقول، والحكم الرابع بندر القحطاني.

وعُين فيصل البلوي حكمًا لمباراة الساحل والعدالة في دوري الدرجة الأولى، ويُساعده سامي الحركان وحسن آل سلام، وإبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، ويُدير سامي الجريس لقاء الفيحاء وجدة، ويُعاونه سامي العرفج وحسام الحبيب، ومحمد العمري حكمًا رابعًا.

وسيكون سلطان العكيري حكمًا لمباراة نجران والنجوم، ويُساعده حامد الأحمري وأحمد الودعاني، ومشعل الشهري حكمًا رابعًا، ويقود خالد صلوي مواجهة الحزم والجيل، ويُعاونه حزام العمري وعبدالله آل عجيم، ورائد الأحمدي حكمًا رابعًا.

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