خطة عبدالله بن مساعد لتصحيح مسار شيفيلد

المواطن - مروة نبيل

كشف مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الأمير عبدالله بن مساعد كواليس إنهاء التعاقد مع المدير الفني كريس وايلدر، بعدما تم الاتفاق على رحيله بالتراضي، نظرًا لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

عبدالله بن مساعد يكشف كواليس رحيل وايلدر

وقال مالك نادي شيفيلد يونايتد خلال حواره لشبكة “سكاي سبورتس”: “تغيير المدربين ليس من ضمن سياسة مجموعة يونايتد وورلد، خاصة أن عدم الاستقرار يؤدي إلى نتائج سيئة ويُحمل الأندية تكاليف باهظة”.

وأضاف عبدالله بن مساعد: “كريس وايلدر كشف عن سبب رغبته في الاستقالة، وقال إنه يشعر أن الفريق بحاجة إلى تغيير، وفوجئت بأنه طلب 4 ملايين جنيه إسترليني كمستحقات رغم أنه قرر في وقت سابق الاستقالة مرتين”.

وتابع: “أخبرت وايلدر بأنه لن تتم إقالته حتى لو خسر الفريق كل المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم.. قلت له نريدك أن تكون مدربنا، أعتقد أنك أفضل مدرب يمكن أن يعيدنا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وواصل عبدالله بن مساعد تصريحاته قائلًا: “أخبرته أن التعاقد مع لاعبين جدد يمكن أن يكون بصورة أفضل وأننا يمكن أن نجلس بعد نهاية الموسم والحديث عن كيفية تحسين ذلك”.

خطة استعادة شيفيلد يونايتد لبريقه

وعن أهداف شيفيلد يونايتد خلال الفترة المقبلة، علق عبدالله بن مساعد قائلًا: “الأولوية الآن هي العودة في أسرع وقت إلى البريميرليج، وسيتم اتخاذ قرار قريب حول الجهاز الفني”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لكن الآن سيتم الوقوف على أداء الفريق في آخر ثماني أو تسع مباريات من الموسم، حيث يسعى النادي للتعاقد مع مدرب يشارك في توظيف اللاعبين وذلك من أجل التعلم من الأخطاء التي ارتكبت في الماضي”.

شارك الخبر







شارك الخبر