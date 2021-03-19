قائمة منتخب مصر تُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثارت اختيارات مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام البدري لمعسكر مارس حالة من الجدل، سواء لاستبعاد بعض اللاعبين أو ضم وجوه جديدة بشكل مفاجئ.

مشوار الفراعنة في التصفيات

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل المنتخب المصري الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم توجو برصيد نقطة واحدة.

مفاجآت في قائمة منتخب مصر

وعلى غير المتوقع، استبعد حسام البدري، نجم نادي بيراميدز، عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر للمرة الأولى منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة، كما أنه من العناصر الأساسية خلال السنوات الأخيرة وشارك في كأس أمم إفريقيا 2017 وكأس العالم 2018.

كما استبعد مدافع نادي الزمالك، محمود علاء لعدم مشاركته بانتظام مؤخرًا سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، ولم يضم حسام البدري ثنائي النادي الأهلي، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر رغم مشاركتهما باستمرار، خاصة الأخير المتألق بشدة.

وأعاد البدري ضم عدد من اللاعبين، ومنهم؛ حارس الزمالك، محمود عبدالرحيم جنش، ومصطفى فتحي الذي لم ينضم إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ 4 أعوام، بجانب انضمام مدافع النادي الأهلي، ياسر إبراهيم.

وأبدى عدد من اللاعبين عن غضبهم لعدم الانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومنهم ثنائي حراسة المرمى، شريف إكرامي ومحمد عبدالمنصف الذي طالب بالكشف عن معايير اختيار اللاعبين، بجانب صلاح محسن، عمرو جمال ومحمد إبراهيم.

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