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الاتحاد والباطن لا يتعادلان بدوري محمد بن سلمان
قبل مباراتهما اليوم في الجولة الـ26

الاتحاد والباطن لا يتعادلان بدوري محمد بن سلمان

2021/04/16
الساعة 12:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد والباطن لا يتعادلان بدوري محمد بن سلمان جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والباطن اليوم ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يرغب كل منهما الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

مواجهات الاتحاد والباطن

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الاتحاد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تواجها 7 مرات، ولم يتعادلا في أي لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 6 مرات، مقابل انتصار وحيد لفريق الباطن، وتمكن العميد من حسم مباراتهما في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد والباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويدخل العميد مباراة الاتحاد والباطن اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الهلال في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

الاتحاد
لاعبو العميد


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