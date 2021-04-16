الاتحاد والباطن لا يتعادلان بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والباطن اليوم ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يرغب كل منهما الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

مواجهات الاتحاد والباطن

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الاتحاد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تواجها 7 مرات، ولم يتعادلا في أي لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 6 مرات، مقابل انتصار وحيد لفريق الباطن، وتمكن العميد من حسم مباراتهما في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بهدفين مقابل هدف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويدخل العميد مباراة الاتحاد والباطن اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الهلال في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

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